Grauer Audi S6 in Aschaffenburger Innenstadt spurlos verschwunden

Der Eigentümer hatte seinen Audi mit dem Kennzeichen AB-R997 am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf dem Parkplatz an der Bismarckallee abgestellt. Als er am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, zurückkehrte, war der Pkw spurlos verschwunden. Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung leitete die Aschaffenburger Polizei Fahndungsmaßnahmen ein, die bislang jedoch noch nicht zum Auffinden des Fahrzeuges führten.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen hoffen die Beamten der Kriminalpolizei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem ist im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag auf dem Parkplatz der Fasanerie etwas Verdächtiges aufgefallen, das mit dem Verschwinden des Fahrzeugs in Zusammenhang stehen könnte?

Wer kann möglicherweise Angaben zum Standort des grauen Audi S6 Avant, amtl. Kennzeichen AB-R997, machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken