Graffiti am Kahler Campingplatz - Zeugen gesucht

Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Auffahrunfall

Mömbris-Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall in Niedersteinbach entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 4.500 Euro. Um 15.15 Uhr war ein 35-jähriger VW-Fahrer auf der Alzenauer Straße auf den Renault eines 49-jährigen Mannes aufgefahren. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag zwischen 09.00 und 14.30 Uhr wurde ein Mazda, der in der Graslitzer Straße abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Fahrer flüchtete und hinterließ einen Schaden von 5.000 Euro.

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag wurde eine 46-jährige Frau bei einem eher ungewöhnlichen Ladendiebstahl in Hörstein ertappt. Die Frau befand sich gegen 17 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Gerichtsplatzstraße. Dort konnte sie von dem stellvertretenden Marktleiter beobachtet werde, wie sie eine Tafel Schokolade nahm und diese aß. Die Verpackung warf sie in ein Regal. Anschließend verließ sie den Markt ohne zu bezahlen. Da die Frau bereits am Vortag mit der gleichen Verhaltensweise aufgefallen war, wurde sie vom dem Mann angesprochen und die Polizei verständigt. Nachdem sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.