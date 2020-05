Gräber in Leider und Damm angegangen - Polizei Aschaffenburg ermittelt

Ein unbekannter Täter machte sich in der Woche vom 18.05. bis zum 25.05. an einem Grab auf dem Friedhof im Stockstadter Weg in Leider zu schaffen. Hier wurde die Erde entnommen und Blumen sowie Gestecke beschädigt.

Im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr bis Montag, 16:30 Uhr entwendete unbekannter Täter auf einem weiteren Friedhof in der Linkstraße in Damm eine Grabschale samt Bepflanzung.

Ob beide Sachverhalte demselben Täter zuzuschreiben sind, wird nun von der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Versuchter Einbruch in Büro Leider.

Ein unbekannter Täter versuchte am Wochenende im Zeitraum von Freitag, 13:30 Uhr bis Montag, 12:30 Uhr ein Fenster zu einem Büro aufzuhebeln. Das Fenster liegt im Erdgeschoss eines Gebäudes in der Kerschensteinerstraße. Hier scheiterte der Täter, jedoch verursachte er Sachschaden.

Sechsjähriger läuft vor fahrendes Auto

Am Montagmittag, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein Renault Master die Goethestraße in Kleinostheim, als ein sechsjähriger Junge zwischen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkws hindurch auf die Fahrbahn rannte. Der Junge wurde seitlich erfasst und stürzte. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen Schürfwunden und Prellungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

Autoscheibe in Heimbuchenthal eingeschlagen

Ein unbekannter Täter schlug in Heimbuchenthal der Zeit von Montag, 15 Uhr bis Dienstag, 09:30 Uhr die Seitenscheibe eines VW Golf ein. Das Fahrzeug war in der Hauptstraße abgestellt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

palu/Polizeiinspektion Aschaffenburg