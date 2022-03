Golf kracht in Hanau gegen Bordstein, Fahrer flüchtet zu Fuß

Nach bisherigen Informationen war der Anonymus gegen 3.50 Uhr aus Richtung Kesselstadt kommend auf der Straße "Vor dem Kanaltor" unterwegs, als er bei der Einfahrt in den Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Golf verlor, gegen den Bordstein krachte und auf dem Plateau der dortigen Bushaltestelle zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß mit dem Bordstein wurden beide Felgen erheblich beschädigt und auch beide Vorderreifen platzten (Sachschaden etwa 1.500 Euro). Ein Zeuge, der der den Unfall der Polizei meldete, gab an, dass der Fahrer, ein junger Mann, anschließend ausgestiegen und davongelaufen sei - ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Wagen mit HU-Kennzeichen wurde sichergestellt. Nun suchen die Beamten der Wache am Freiheitsplatz weitere Zeugen. Als solche kommen auch zwei Verkehrsteilnehmer in Betracht, die zum Unfallzeitpunkt den Kreisel befuhren und den Crash mitbekommen haben dürften. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei den Ermittlern zu melden.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen