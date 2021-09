Golf in Groß-Bieberau angefahren - Verursacher flüchtet

Am Mittwoch, den 22.09.2021, zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr kam es in der Lichtenberger Straße, Groß-Bieberau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte einen am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Golf und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2560.- EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Südosthessen