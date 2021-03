Golf brennt in Großwallstadt aus

Gegen 15 Uhr war die Feuerwehr zum Einsatz in die Alte Straße in Großwallstadt alarmiert worden. Als die Wehrleute eintrafen, stand der geparkte Wagen bereits voll in Flammen. Die Helfer konnten noch ein Übergreifen der Flammen auf eine Hecke und einen angrenzenden Schuppen verhindern, der Golf war nicht mehr zu retten. Ursache für das Feuer am Wagen war vermutlich ein technischer Defekt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Ralf Hettler