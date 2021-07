Nach Angaben einer Bewohnerin hatte gegen 14:30 Uhr eine Unbekannte an der Wohnungstüre im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Aschaffenburger Straße geklingelt und sich ein Glas Wasser geben lassen. Wenig später bemerkte der Geschädigte, der selbst nicht zu Hause war, Beschädigungen an seiner Wohnungstüre im Erdgeschoss. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die Unbekannte gemeinschaftlich mit mindestens einer weiteren Person agiert hat.

Die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 cm groß

etwa 40 Jahre alt, breite Statur

sehr lange Haare, zu einem Dutt gebunden



Wer am Mittwochnachmittag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, Hinweise zur Identität der unbekannten Frau geben kann oder sonst verdächtige Personen in diesem Bereich beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.