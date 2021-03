Goldbach: Rollerfahrer fährt Sprinter auf und verletzt sich

Am frühen Dienstagabend, gegen 18 Uhr, befuhr ein Sprinter die Unterafferbacher Straße in Richtung Unterafferbach. Als der 56-jährige Fahrer abbremste um an der Einmündung zum Linsengraben nach links abzubiegen, fuhr ihm ein Rollerfahrer auf. Der 16-Jährige verletzte sich durch die Kollision leicht an der Hand, sodass er im Anschluss einen Arzt aufsuchen musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wieder ein Pkw mit Sprühlack beschädigt - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Montag, 23 Uhr bis Dienstag, 12 Uhr beschmierte ein unbekannter Täter einen Pkw Mercedes mit Sprühlack. Das Fahrzeug war Am Rosensee abgestellt und weist nun schwarze Farbe über beide Türen der Fahrerseite auf. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Ein ähnlicher Vorfall in selber Straße trug sich bereits Sonntag auf Montag zu. Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit von der Polizeiinspektion Aschaffenburg geprüft.

Unbekannter Täter zerkratzt Skoda

Leider. Zu einer weiteren Beschädigung eines Pkws kam es im Zeitraum von Montag, 18:30 Uhr bis Dienstag, 12:15 Uhr in der Mayerstraße. Hier zerkratzte ein unbekannter Täter die Beifahrertür und den Kotflügel eines Skoda Fabia mit einem spitzen Gegenstand. Dem Fahrzeugeigentümer entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.