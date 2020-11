Gössenheim: Audi fährt Böschung runter und überschlägt sich

Am Samstag gegen 10:20 Uhr fuhr ein 35-Jähriger auf der B 27 von Gössenheim in Richtung Eußenheim. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam zunächst nach links auf die Gegenspur, fuhr dann wieder nach rechts über seine Spur hinweg in einen tiefer liegenden Straßengraben. Der Audi stürzte etwa 3 Meter tief und überschlug sich. Der 35-jährige Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Auto wird auf ca. 3000 Euro, an der Leitplanke auf ca. 500 Euro geschätzt.

Gemünden-Schönau. Am Freitagmorgen gegen 6:25 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2302 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Schönau, als drei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Der Geschädigte konnte einen Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht mehr vermeiden. Das Reh verstarb. Am Auto entstand minimaler Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Gössenheim. Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2301 von Gössenheim in Richtung Sachsenheim. Hierbei erfasste er einen Rehblock. Das Tier verstarb an der Unfallstelle. Am Kia entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Verteilerkasten angefahren

Gräfendorf-Schonderfeld. In der Nacht zum Montag, gegen 2:40 Uhr, wollte der Fahrer eines Sattelzuges in Schonderfeld abbiegen. Dabei blieb er an einer Hauswand hängen und beschädigte Teile des Daches bzw. ein Fallrohr. Zudem wurde ein Verteilerkasten stark beschädigt. Zu Stromausfällen war es jedoch nicht gekommen. Am Verteilerkasten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro, am Sattelzug wird der Schaden auf ca. 1000 Euro beziffert.

xere/Polizei Gemünden