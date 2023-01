Glyzerin ausgelaufen: Klebriger Einsatz in Großostheim

Zu einem klebrigen Einsatz musste die Feuerwehr in Großostheim ausrücken.

Im Gewerbegebiet an der Stockstädter Straße war auf einem Speditions-LKW Glyzerin ausgetreten. Die klebrige Flüssigkeit trat aus einem Tankcontainer aus und lief auf den Asphalt.

Mitarbeiter eines nahegelegenen Logistik-Unternehmens hatten bereits geistesgegenwärtig gehandelt und Auffangbehälter unter die Ladefläche des LKW gestellt. Die Feuerwehr band die auslaufende Flüssigkeit ab und pumpte den Inhalt des beschädigten Containers in einen Ersatzbehälter um. Anschließend wurde die Ladung dem Spediteur zur weiteren Behandlung und Entsorgung übergeben.

Glücklicherweise habe es sich nicht um Gefahrgut gehandelt, so Kommandant Alan Friedreich. By Glyzerin handele es sich um ein Zucker-Alkohol-Gemisch, das unter anderem in der Kosmetik zum Einsatz kommt. Allerdings sei die Flüssigkeit sehr klebrig. Abschließend reinigte die Feuerwehr die betroffene Fläche.

Ralf Hettler