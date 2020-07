Glut vom Vorabend entzündet Garage in Großostheim

Das Feuer beschädigte ein E-Bike, ein Fahrrad sowie ein Kindersitz. Brandursache war offenbar Glut in einer Mülltonne. Diese war bereits vom Vorabend und war kurz vor Ausbruch des Brandes entsorgt worden. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer zügig ablöschen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Unfall zwischen Radler und zwei Fußgängern

Am Sonntagnachmittag fuhr ein Fahrradfahrer entlang des Fahrradweges Am Floßhafen. Hierbei berührte er mit seinem Lenker beim Passieren einer Fußgängerin deren Unterarm. Der Radler bremse daraufhin so stark, dass er sich mit seinem Fahrrad überschlug und zu Boden fiel. Das Rad wurde weiter geschleudert und traf einen weiteren Fußgänger. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Retter waren vor Ort nicht von Nöten.

Jaguar und VW beschädigt

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Donnerstag, 14:30 Uhr bis Samstag, 14:30 Uhr einen Pkw Jaguar. Dieser war in der Bavariastraße abgestellt und weist nun Kratzer auf der Beifahrerseite auf.

Ein weiteres Fahrzeug wurde in der Zeit von Samstag, 12 Uhr bis Montag 8 Uhr in der Bodelschwinghstraße beschädigt. Hier war ein Pkw VW abgestellt und weist nun einen abgetretenen Außenspiegel auf.

In beiden Fällen beläuft sich der Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrzeugscheibe in Kleinostheim eingeschlagen

Am Sonntag, zwischen 10 Uhr und 17 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines Smart ein. Dieser war in der Wiesenstraße abgestellt und weist nun einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro auf.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.