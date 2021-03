Gleitschirmflieger landet in Bürgstadt im Baum

Gegen 17 Uhr war der 53-Jährige an einem Startplatz für Gleitschirmflieger oberhalb von Bürgstadt gestartet. Vermutlich hatte er kurz darauf Probleme mit der Thermik. Der Mann stürzte in den Wald und konnte sich dort in etwa zehn Metern Höhe an einem Baum festhalten.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Bergwacht, Rotem Kreuz und Polizei rückte an, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Schließlich konnte der Mann über den Korb einer Drehleiter aufgenommen und auf den Boden zurückgeholt werden. Notarzt und Rettungsdienst checkten den 53-Jährigen durch, er musste jedoch nicht weitergehend behandelt werden und überstand den Vorfall mit geringen Blessuren.

mkl/Ralf Hettler