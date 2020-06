Gleich zweimal in Niedernberger Firmen eingebrochen

Der Täter durchsuchte mehrere Büroräume und entwendete eine Kasse mit geringem Bargeldbestand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein unbekannter Täter in ein weiteres Firmenobjekt in der Boschstraße ein. Hier wurde die Eingangstüre aufgehebelt und das Büro nach Bargeld durchsucht. Der Schaden hier beläuft sich auf ca. 1000 Euro.



Auto-Fahrer unter Drogeneinfluss

Hausen. Am Sonntag, gegen 2.15 Uhr wurde in der Adolf-Mayer-Straße der Fahrer eines Volkswagens überprüft. Der 23-jährige Fahrer stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde entnommen.





Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Wörth. Am Samstag gegen 22 Uhr wurden in der Pfarrer-Adam-Haus-Straße zwei Fahrradfahrer festgestellt, die in deutlichen Schlangenlinien unterwegs waren. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass beide Radler unter Alkoholeinfluss standen, und folglich ihr Zweirad nicht sicher im Straßenverkehr führen konnten. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen; den Heimweg mussten sie zu Fuß antreten.