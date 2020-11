Gleich zwei Unfälle auf A45 sorgten am Donnerstag für Stau

Am Donnerstag fuhr ein 59-jähriger mit seinem Kipplaster mit Anhänger an der der Anschlussstelle Karlstein auf die A45 in Richtung Gießen auf. Kurz darauf, gegen 10:30 Uhr, bemerkte der Fahrer, dass sich sein mit ca. vier Tonnen Erde beladene Anhänger aufschaukelte und nach links und rechts

ausschlug. Der Fahrer verlor anschließend die Kontrolle über sein Gespann, woraufhin der Laster frontal mit der Außenleitplanke kollidierte. Der Kipplaster kam daraufhin an der Außenleitplanke, der Anhänger seitlich versetzt zur Maschine auf dem Pannenstreifen, zum Stehen. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Infolge des Unfalls liefen Betriebsstoffe am Laster aus und verunreinigten die Fahrbahn. Diese musste daraufhin für den Verkehr kurzzeitig voll gesperrt werden, anschließend lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Bei der Absicherung der Unfallstelle und deren Reinigung wurde die Autobahnmeisterei von den Feuerwehren Hörstein und Karlstein unterstützt.

Aufgrund des Unfalls und der kurzen Sperre, bildeten sich Stauungen auf der A45. Dies erkannte gegen 11:30 Uhr offensichtlich ein 34-Jähriger Audi Fahrer zu spät. Infolge dessen konnte er einen Zusammenstoß seines Audis mit einem vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Kleintransporter-Anhänger-Gespann nicht mehr verhindern. Der Audi prallte gegen das Heck des Anhängers, wobei ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Die Fahrer der Fahrzeuge blieben unverletzt. Der Audi, wie auch der Anhänger, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Karlstein unterstützte bei der Absicherung und Reinigung der Unfallstelle.

Autos berühren sich seitlich

Hösbach. Am Donnerstag kam es gegen 19:30 Uhr auf der A3 bei Hösbach in Fahrtrichtung Würzburg zu einem seitlichen Zusammenstoß zweier Autos.

Hierbei wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

xere/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach