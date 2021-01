Gleich zwei Unfälle am Kreisel in Kreuzwertheim 

Am Freitagmittag übersah zunächst eine von Marktheidenfeld kommende 49-jährige Auto-Fahrerin ein auf der Kreisfahrbahn fahrendes Mofa. Ein Zusammenstoß konnte glücklicherweise verhindert werden. Leider kam der 48-jährige Mofafahrer durch ein eingeleitetes Bremsmanöver auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Verletzt wurde er hierbei nicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro.

Am Samstagabend kam es an selbigem Kreisverkehr zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ein von Hasloch kommender 56-jähriger BMW-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen auf der Kreisfahrbahn fahrenden Opel, Corsa. Dabei traf er diesen mit seiner Fahrzeugfront am rechten hinteren Kotflügel. Die 60-jährige Fahrerin des Opels wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

Marktheidenfeld. Aufgrund der starken Regen- und Schneefälle musste am Samstagvormittag der Parkplatz am Mainkai in Marktheidenfeld wegen Hochwasser gesperrt werden. Bereits am Vormittag wurden zahlreiche Halter der noch auf dem Parkplatz befindlichen Pkws von der Polizei Marktheidenfeld telefonisch verständigt. Am Nachmittag spitzte sich die Lage auch auf den weiter vom Ufer entfernten Parkplätzen zu. Dank der heiß laufenden Telefondrähte der Polizei Marktheidenfeld konnten auch bei diesen Fahrzeugen alle bis auf einen Halter telefonisch erreicht werden. Da der Kastenwagen, VW, „abzusaufen“ drohte, musste dieser durch einen Abschleppdienst auf einen trockeneren Parkplatz umgesetzt werden.

mkl/Polizei Marktheidenfeld