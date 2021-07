Gleich zwei Lkw-Unfälle in Lohr

Ein Betonmischer war um kurz nach 12 Uhr für den ersten Unfall verantwortlich, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Das Fahrzeug war mit Festbeton beladen und auf dem Zubringer der B 26 in Richtung Rechtenbach unterwegs. Möglicherweise aufgrund eines Fahrfehlers, so die Polizei, kam es im Bereich der scharfen Kurve zum Umkippen des Betonmischers, der seitlich auf die Fahrbahn liegenblieb. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Bergung gestaltete sich schwierig: Da die Ladung aus Festbeton bestand, konnte sie nicht abgepumpt werden. Stattdessen musste das Fahrzeug mit einem Kran aufgerichtet werden, bevor es abtransportiert werden konnte. Die Bergung alleine dauerte rund drei Stunden, in denen der Verkehr durch Vollsperrungen zwischen Ludwig- und Jahnstraße behindert wurde. Offenbar stand deswegen das Telefon in der Dienststelle nicht still und Bürger erkundigten sich bei der Polizei unter anderem, wie sie wegen der Sperrungen ins Impfzentrum kommen könnten. Laut Polizei dauerten die Maßnahmen bis gegen 17 Uhr.

Vor rund zwei Jahren gab es an dieser Stelle in Lohr schon einmal einen ähnlichen Unfall: Ein Betonmischer war damals auf Höhe der Einmündung in die B 26 – dem »Ohrwatschel« – auf die linke Seite gekippt und in der Straßenmitte liegengeblieben. Der Fahrer wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei teilte am Unfalltag damals nicht mehr mit, was die Ursache für das Umkippen war.

Anhänger kippt um

Einen vergleichsweise glimpflichen Ausgang nahm ein weiterer Unfall, der sich ebenfalls am Montagmittag auf der B 26 ereignete: Ein mit Stammholz beladener Lastwagen war gegen 12.40 Uhr aus Richtung Gemünden kommend zwischen der Staustufe und Sackenbach zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei rollte der einachsige Anhänger dabei über eine Art Gullydeckel. Beim Gegensteuern geriet das Gespann ins Schlingern. Dabei schaukelte sich der Anhänger derart auf, dass er auf die Gegenfahrbahn kippte. Dort war zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise kein Fahrzeug unterwegs.

Zum Teil brachen die Rungen des Anhängers und Spanngurte rissen, sodass die Hälfte der Anhängerladung die Böschung hinunter in eine Streuobstwiese stürzte. Die andere Hälfte blieb mit dem umgestürzten Hänger auf der Fahrbahn liegen. Warum es zu dem zweiten Unfall kam, blieb zunächst unklar. Die Polizei kündigte noch vor Ort an, den Fahrtenschreiber des Fahrzeugs auslesen und die Handynutzung des Fahrers überprüfen zu wollen.

Ein herbeigerufener weiterer Lastzug des Unternehmens aus dem Landkreis entlud mit seinem Kran den Anhänger und richtete diesen wieder auf.

Die B 26 blieb bis 14 Uhr komplett gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sackenbach, Neuendorf und Gemünden.

