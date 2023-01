A3 nach Unfall gesperrt: 24 Autos beteiligt, zwölf Verletzte

Auf eisglatter Fahrbahn ist es am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der A3 bei Weibersbrunn zu mehreren Auffahrunfällen gekommen. Insgesamt waren 24 Fahrzeuge beteiligt. Zwölf Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Elf Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, ein Verletzter wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Auf der Gegenfahrbahn kam es fast zeitgleich zu einem Pkw-Brand, weshalb sich auch hier die Autofahrer in Geduld üben mussten. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Kreis Aschaffenburg und dem Kreis Main-Spessart sind mit dutzenden Kräften vor Ort, wie Markus Fischer, Pressesprecher der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg, mitteilt.

Mehrere Abschleppdienste waren zur Bergung der Fahrzeuge im Einsatz. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen Wert im sechsstelligen Bereich. Die A3 ist (Stand 11.45 Uhr) in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt, der Verkehr staute sich zwischenzeitlich bis zur Einhausung in Goldbach. Die Polizei warnt vor Glatteis in dem Bereich.

