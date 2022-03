Glasofen: Wichtige Totholzhecke umgeworfen

Sachschaden entstand dabei, abgesehen von der Arbeitszeit, nicht. Diese „Hecke dient jedoch vielen heimischen Tieren als Unterschlupf und sind daher aus Sicht des Naturschutzes äußerst wertvoll.

Sachbeschädigungen

Marktheidenfeld/Michelrieth. Bereits am Montag, den 14.3.22, wurde ein Pkw zerkratzt, der auf dem Parkplatz der Norma geparkt war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Ein weiteres Fahrzeug wurde am 19.3.22 in der Zeit von 1 Uhr bis etwa 10 Uhr in Michelrieth, Am Trabelt, zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Verkehrsunfälle

Kreuzwertheim/Oberwittbach. Am 19.3.22 gegen 11.05 Uhr stießen 2 Pkw in Kreuzwertheim, An der Steige, beim Abbiegen in die Lengfurter Straße zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4500 Euro, verletzt wurde niemand.

Ebenfalls am 19.3.22 um 16.35 Uhr kam ein Pkw aus ungeklärter Ursache auf der Staatsstraße 2315 bei Oberwittbach von der Fahrbahn ab. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro. Fremdschaden entstand dabei nicht.

Körperverletzung

Marktheidenfeld. Am 19.3.22 gegen 20.15 Uhr gerieten in der Spessartstraße ein 54-jähriger und ein 24-järiger in Streit. Dabei wurde der jüngere durch Schläge leicht verletzt. Beide Beteiligten, die sich in der Wohnung des 54-jährigen aufhielten, waren alkoholisiert. Gegen den Täter wird wegen Köperverletzung und einer Ordnungswidrigkeit ermittelt, da er seine Personalien nicht angeben wollte.