Gipskartonplatten fallen auf VW in Eichenbühl - Polizei sucht schwarzen Mercedes-Bus

Am Dienstag, gegen 6.50 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes-Busses die Staatsstraße 507 von Umpfenbach in Richtung Eichenbühl. In einem Kurvenbereich verlor der Unbekannte, vermutlich wegen nicht richtig gesicherter Ladung, einen Teil einer Gipskartonplatte mit Styropor und krachte auf einen entgegenkommenden VW, welcher an der Front beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte sein Fahrt fort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Miltenberg. Am Dienstag, zwischen 17.05 Uhr und 17.10 Uhr, wurde einer Kundin eines Einkaufsmarktes in der Bischoffstraße aus der umgehängten Handtasche die Geldbörse gestohlen. Neben persönlichen Dokumenten wie Ausweis, Führerschein etc. ergaunerte der unbekannte Dieb noch einen Geldbetrag. Alles in allem beläuft sich der gesamte Diebstahlsschaden auf etwa 500 Euro.

Vorrang missachtet - Unfall in Miltenberg

Miltenberg. Am Dienstag, kurz nach 12.00 Uhr, wollte ein VW-Fahrer von der Nikolaus-Fasel-Straße nach links in die Großheubacher Straße einbiegen. Jedoch übersah er einen vom Bauscherweg kommenden KIA-Fahrer und missachtete dessen Vorrang. Bei dem Zusammenstoß blieben die Insassen glücklicherweise unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Müll illegal in Miltenberg entsorgt

Miltenberg. In der Breitendieler Straße entsorgte am Sonntag ein bisher Unbekannter zwei Müllsäcke mit gebrauchte Verpackungskartons für Fastfood-Essen.

Türschloss in Miltenberger Bischofstraße beschädigt

Miltenberg. In einem Anwesen in der Bischoffstraße beschädigte ein bisher Unbekannter am Dienstag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19.35 Uhr, das Türschloss einer Wohnung, in dem er einen metallischen Gegenstand in das Schloss steckte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 60 Euro.

Randalierer in Schneeberg unterwegs

Schneeberg. Ein bisher unbekannter Täter begab sich am Dienstag, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 17.15 Uhr, in den Innenhof eines Anwesens in der Ringstraße und schlug zunächst die Scheibe eines Werkstattschranks ein. Anschließend warf er zwei Blumenkästen zu Boden und begab sich in die dortige Garage. Hier nahm der Täter einen Benzinkanister und verteilte das Benzin sowie Senf und Oliven im Innenraum eines unverschlossenen Toyotas. Die Lebensmittel waren im PKW und stammten von einem kurz zuvor getätigten Einkauf des Geschädigten. Nicht genug öffnete der Unbekannte die Motorhaube, nahm den Benzinkanister und klemmte diesen dort ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

