Giftköder in Wörth ausgelegt

Auch im Wald in der Nähe de Zufahrt zum Wörther Schützenhaus wurde ein Giftköder, in eine Weißwurst verpackt, durch Mitarbeiter des Bauhofes aufgefunden. Hundehalter werden hiermit zu erhöhter Aufmerksamheit aufgefordert. Anwohner, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Vorfahrt misschtet

Erlenbach a.Main, Pfützenäcker / Berliner Straße Am Dienstag Nachmittag gegen 17.15 Uhr hat es in der Berliner Straße einen Unfall gegeben. Zur Unfallzeit wollte ein Obernburger mit seinem VW Golf, von den Pfützenäckern kommend nach links in die Berliner Straße einbiegen. Hierbei übersah der VW-fahrer einen vorfahrtsberechtigten Mercedes. Dessen Fahrer sich auf der Berliner Straße befand und vom Bahnhof kommend nach links in die Pfützenäcker einbiegen wollte. Der Golf prallte frontal in die linke Fahrzeugseite des Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt, der Gesamtschaden dürfte bei gut 5000 Euro liegen.

Alleine beteiligt in Mittelleitplanke geschleudert

Niedernberg, B 469 Am Dienstag Morgen gegen 02.02.2021 07:40 Uhr ist ein Großostheimer auf der B 469 verunfallt. Der 25-Jhrige war mit seinem BMW auf der B 469 in Fahrtrichtung Miltenberg unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam der BMW-Fahrer nach links in die Bankette, schleuderte mit seinem Pkw und landete nach einer 180-Grad-Drehung an der Mittelleitplanke. Der BMW-Fahrer konnte das Fahrzeug von dort noch nach rechts in den Grünstreifen fahren, von wo das schwer beschädigte Fahrzeug von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Sachbeschädigung an der Montessori-Schule

Sulzbach a.Main, Soden, Sodentalstraße Im Zeitraum vom Montag Nachmittag bis Dienstag früh, 01.02.2021 13:00 (Mo) - 02.02.2021 09:00, ist es im Bereich der Montessorischule in Soden zu einer Sachbeschädigung gekommen.

Im überdachten Bereich des Schulhofes wurde von unbekannten Tätern eine Hygiene-Trennwand aus Holz sowie eine Plexiglasscheibe umgeworfen. Die Plexiglasscheibe zerbrach hierbei. Weiterhin wurde von den Unbekannten versucht, diverse vor Ort befindliche Dekorationsgegenstände in Brand zu setzen. Bei den Tätern dürfte es sich um Jugendliche handeln, die vor Ort unter Missachtung der Corona-Regeln abhängen.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg