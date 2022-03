Giftköder am Klingenberger Bahnhof ausgelegt

Ein Zettel mit der Aufschrift «Achtung Giftköder» kann eine ernst gemeinte Warnung sein. Er kann aber auch von Menschen aufgehangen worden sein, die Hunde und Halter so ganz einfach aus einem bestimmten Gebiet vertreiben wollen.

Die Köder wurden beseitigt, Passanten, die im Bereich um das Trennfurter Schwimmbad Verdächtiges bemerkt haben, werden hier um Hinweise gebeten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Jugendliche in Wört mit Rauschgift erwischt

Wörth a.Main, Landstraße, Grünanlage hinter Schrebergärten. Bei einer Kontrolle von zwei jungen Männern am Sonntag Abend haben Beamte der PI Obernburg eine geringe Menge Rauschgift sichergestellt. Die Beamten befanden sich in Wörth am Mainufer auf Streife und bemerkten auf einer Parkbank die beiden Männer. Bei Ansprache durch die Beamten machten beide einen stark desorientierten Eindruck. Sie standen augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss.

Bei der Absuche des Umfeldes konnten die Beamten eine geringe Menge Haschisch, das in eine Frischhaltefolie eingewickelt war, sicherstellen.

Betrunkener Radler in Sulzbach

Sulzbach a.Main, Hauptstraße Ein offensichtlich betrunkener Radfahrer hat am Sonntag Abend, gegen 17.45 Uhr in Sulzbach einen geparkten Pkw beschädigt. Ein Zeuge hatte den älteren Mann mit seinem Rad beobachtet, als er auf der Hauptstraße radelte und an einem Pkw Opel anhielt und den Scheibenwischer des Pkws abriss.

Danach setzte der Radler seinen Weg Richtung Bollenwald fort. Er wurde von dem Besitzer des Fahrzeugs verfolgt und konnte in Obernau von diesem gestoppt werden. Eine verständigte Polizeistreife kümmerte sich um den angetrunkenen Radler. Ein bei ihm durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an

Radlerin stürzt - Frau wird leicht verletzt

Klingenberg a.Main, Trennfurt, Bahnhofstraße Zu einer gestürzten Radlerin sind Beamte der PI Obernburg am Sonntag Nachmittag gerufen worden. Eine Otzbergerin war hier mit ihrem Ehemann auf Radtour gewesen und beim Auffahren auf den Radweg wegen eines Fahrfehlers gestürzt. Hierbei zog sich die 60-jährige Dame diverse Prellungen zu und wurde vorsorglich von den Helfern des BRK ins Erlenbacher Krankenhaus verbracht. Dank des getragenen Schutzhelmes wurden schlimmere Verletzungen im Kopfbereich verhindert.