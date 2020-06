Gewitter und zu schnell auf der B469: Jaguar-Fahrer verletzt

Er geriet zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Schutzplanke. Als Reaktion hierauf lenkte er gegen und stieß anschließend noch links in die Leitplanke, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte um den verunfallten Fahrer. Dieser wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zum Unfallzeitpunkt hatte es aufgrund des durchziehenden Gewitters sehr stark geregnet. Als Unfallursache wird hier Seitens der Polizei die nicht angepasste Geschwindigkeit geführt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Motorradfahrer schwer verletzt



Niedernberg, Lkr. Miltenberg. Gegen 20 Uhr kam es Samstag zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Eine 18-jährige war mit ihrem Opel von Großostheim kommend die Staatsstraße 2313 in Richtung Niedernberg gefahren. An der Anschlussstelle zur B469 wollte die junge Frau in Richtung Aschaffenburg auf die B469 auffahren. Hierbei übersah sie als Linksabbiegerin einen entgegenkommenden 39-jährigen mit seinem Motorrad der Marke Triumph. Der Motorradfahrer prallte gegen die Pkw-Front und konnte sich zunächst noch auf seinem Motorrad halten. Er fuhr noch ein Stück weiter, bis er schließlich mit seinem Motorrad umkippte. Der Motorradfahrer erlitt eine massive Schnittverletzung und eine Fraktur am Bein sowie eine Wirbelsäulenverletzung und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt bleiben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7500 Euro.

Fahrer wird schwindelig - Opel überschlägt sich

Eschau, Lkr. Miltenberg. Gegen 10.45 Uhr fuhr am Samstag ein 61-jähriger mit seinem Opel von Eschau in Richtung Wildensee. Während der Fahrt bemerkte der Mann, dass ihm schwindelig wurde. Er kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf der angrenzenden Wiese. Der Fahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug wurde mit einem Totalschaden von einem Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6200 Euro. Die Feuerwehr Eschau war mit 17 Mann vor Ort und unterstützte die Polizei bei ihren Maßnahmen.

Polizei Obernburg/mkl