Nach Hinweisen konnte der vermisste Jugendliche in Marktheidenfeld zusammen mit weiteren Jugendlichen auf einem Spielplatz in Marktheidenfeld ausfindig gemacht werden. Dort stellte sich jedoch heraus, dass der 15-Jährige unmittelbar zuvor von einem 17-Jährigen mit einem Messer leicht am Arm verletzt wurde. Über die Hintergründe ist derzeit nichts bekannt. Es handelte sich jedoch nur um eine leichte Schnittverletzung.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kam es noch zu weiteren Streitigkeiten zwischen der Jugendgruppe und einem 34-jährigen Mann. in dessen Verlauf dieser einen weiteren 15-Jährigen aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser beleidigte und bedrohte daraufhin den 34-Jährigen. Weiterhin versuchte er noch auf den 34-Jährigen einzuschlagen, was durch die Streifenbeamten jedoch verhindert werden konnte. Da der 15-Jährige weiterhin aggressiv war, musste er von den Beamten gefesselt werden. Der 15-Jährige wurde im Anschluss an seinen Vater übergeben. Verletzt wurde der Jugendliche nicht. Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Ladendiebstahl

Marktheidenfeld. Am Samstagabend, gegen 18.40 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Marktheidenfelder Innenstadt gerufen. Dort waren zwei Jugendliche, ein 15- und ein 14-Jähriger beim Stehlen erwischt worden, wobei der 15-Jährige eine Flasche Likör und der 14-Jährige Süßigkeiten entwendet hatte. Hierbei waren die beiden vom Personal beobachtet worden. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet.

Unfall beim Abbiegen

Marktheidenfeld. Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 12 Uhr auf der B 8. Ein 52-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 8 von Marktheidenfeld in Fahrtrichtung Glasofen und wollte nach links in Richtung Kreuzwertheim abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 62-ährigen Auto-Fahrer und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Durch den Unfall wurde jedoch keiner der Beteiligten verletzt.

mkl/Polizei Marktheidenfeld