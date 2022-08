Gewässerverunreinigung in Bessenbach

Wegen einer Gewässerverunreinigung musste die Feuerwehr in Bessenbach in der Nacht zum Montag ausrücken. Kurz vor der Mitternacht war eine krümelige Verfärbung in einem Bachlauf gegenüber des Hofgutes Unterbessenbach gemeldet worden.

Vorsorglich wurden Kräfte des Ölwehrzuges aus Goldbach und der Messtrupp der Feuerwehr Godlbach dazu alarmiert. In dem kleineren Bachlauf war eine kleine grüner Verfärbung festzustellen . Untersuchungen des Wassers ergaben keine konkrete Umweltgefährdung. Bei der näheren Absuchung des Umfeldes wurde ein Weiher festgestellt, in welchem es vermutlich aufgrund der Wittterung zu einer extremen Algenbildung gekommen war. Diese war über einen Überlauf in den Bach gelangt. Nach gut 1,5 Stunden konnten die Feuerwehren wieder abrücken.