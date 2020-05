Gesuchter Mann im Aschaffenburger Hauptbahnhof verhaftet

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Mittwochnachmittag im Hauptbahnhof Aschaffenburg einen 38-jährigen Mann. Der Abgleich seiner Personalien im Fahndungssystem ergab den Hinweis, dass gegen den Wohnsitzlosen ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Aschaffenburg vorlag. Der Gesuchte war im Februar 2020 unter anderem wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monate zur Bewährung verurteilt worden. Da er seine Bewährungsauflagen missachtete und sich den Behörden entzog, folgte vor wenigen Tagen die Ausschreibung per Haftbefehl.

Die Bundespolizisten verhafteten den Mann an Ort und Stelle. Am Donnerstagnachmittag wurde er dem zuständigen Richter am Amtsgericht Aschaffenburg vorgestellt, der die Verbringung in die JVA Aschaffenburg anordnete.

Bundespolizeiinspektion Würzburg /ienc