Gesuchter Dieb geht der Bundespolizei im Zug Richtung Aschaffenburg ins Netz

Am Dienstagnachmittag (17. Mai) fuhren Zivilfahnder der Bundespolizei mit einer Regionalbahn von Würzburg in Richtung Aschaffenburg. Gegen 14:45 Uhr entdeckten sie in dem Zug einen gesuchten Taschendieb, der am 30. April 2022 einer Reisenden am Aschaffenburger Hauptbahnhof die Geldbörse aus einer Tasche entwendet und Bargeld entnommen hat.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Stofftasche fanden die Beamten zehn hochwertige Parfums und ein paar Sportschuhe, für die er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. In einer Umhängetasche führte der 30-jährige Marokkaner zudem noch ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Die Parfums und das Messer stellten die Beamten anschließend im Bundespolizeirevier Aschaffenburg sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 30-Jährige seinen Weg fortsetzen. Woher das Diebesgut stammt ist bislang nicht bekannt.

Die Bundespolizei Würzburg hat Ermittlungen wegen den Diebstählen eingeleitet.

Quelle: Bundespolizei Würzburg/ lady