Gestohlenes Fahrrad in Lohr gefunden - Besitzer gesucht

Das Fahrrad wurde im Zuge anderweitiger Ermittlungen bei einem männlichen Täter sichergestellt. Dabei wurde auch bekannt, dass der Täter das Rad vermutlich vor einiger Zeit am Bahnhof in Lohr am Main gestohlen hat. Das ursprünglich weiße Rad wurde anschließend vom Täter schwarz lackiert. Das Fahrrad dürfte bereits einige Jahre alt sein und hat einen relativ auffälligen Sattel und ein auffälliges Vorderrad.

Der Eigentümer soll sich bei der Polizei Lohr am Main melden.

Schaufensterscheibe in Lohr besprüht

Lohr. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Lohrtorstraße in Lohr am Main die Schaufensterscheibe eines Geschäftsgebäudes mit weißer Farbe besprüht. Der bislang unbekannte Täter sprühte einen 2 x 3 Meter großen Schriftzug mit dem Titel: „Kassiert Miete in Zürich und Steuer und Lohr“ auf die Scheibe. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Fensterscheibe an Scheune in eingeworfen

Steinfeld. Am Montagabend wurde gegen 18.15 Uhr in Steinfeld, Lkr. MSP, die Fensterscheibe eines landwirtschaftlichen Anwesens eingeworfen. Das Anwesen befindet sich in der Straße „Am Hühnerberg“. Der Anwohner sah anschließend gegen 20.45 Uhr noch zwei männliche Personen, die um die Scheune schlichen und offensichtlich mit ihren Handys fotografierten.

Die beiden Männer sollen etwa 30bis- 40 Jahre alt gewesen sein. Nach der Grundstückseigentümer auf sie zuging, entfernten sie sich sofort.

Hinweise auf die beiden vermeintlichen Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main natürlich auch telefonisch unter 09352-87410, oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr