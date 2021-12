Gestohlenes Fahrrad in Aschaffenburg wieder erlangt

Das hochwertige Mountainbike im Wert von 500 Euro wurde Mitte Juni aus einem Abstellraum eines Anwesens im Tannenweg entwendet und konnte nun bei einem 22-jährigen Beschuldigten aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg aufgefunden werden. Das Rad wurde sichergestellt und wird an den Besitzer herausgegeben.

Elektroscooter vom Bahnhof entwendet – Zeugen gesucht

Am Montag zwischen 14 und 20 Uhr wurde ein Elektroscooter an den Fahrradabstellplätzen im Hauptbahnhof entwendet. Der Roller war mit einem Fahrradschloss gesichert, welches aufgebrochen wurde. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Beim Linksabbiegen Pkw übersehen

Goldbach. Ein 26-Jähriger befuhr am Montag, den 06.12.2021, gegen 16:10 Uhr, mit seinem VW die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Goldbach. Auf Höhe der Anschlussstelle Goldbach wollte er nach links auf die Autobahn auffahren und ordnete sich hierfür ein. Beim Abbiegen übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Ford Transit, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Das Fahrzeug des Unfallverursachers erlitt hierdurch wirtschaftlichen Totalschaden. Beim entgegenkommenden Transit wurden durch den Aufprall die Airbags ausgelöst und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Berauscht in Schlangenlinien unterwegs

Mainaschaff. Eine 25-jährige Fahrerin fiel einer Polizeistreife am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, auf der Bundessstraße 8 in Fahrtrichtung Kleinostheim auf, da diese in Schlangenlinien fuhr. Bei der Anhaltung konnten Anzeichen für die Fahrt unter Drogeneinfluss festgestellt werden. Die durchgeführten Tests bestätigten den Verdacht, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinwirkung unterwegs

Großostheim. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Großostheim am 06.12.2021, gegen 21:20 Uhr, wurden bei einem 43-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, die anschließenden Koordinationstest bestätigten den Verdacht, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis stellte sich heraus, dass diese bereits seit dem Jahr 2018 entzogen ist. Den 43-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Drogeneinwirkung.

Stockstadt. Am Abend des 06.12.2021, gegen 18:05 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Miltenberg ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hier fuhr der geschädigte Pkw-Fahrer zunächst hinter einem Lkw auf der Bundesstraße und wollte diesen überholen. Als sich beide auf gleicher Höhe befanden fuhr der Lkw nach links auf die Fahrspur und touchierte den Außenspiegel des Pkw mit seiner hinteren linken Anhängerseite. Der Pkw-Fahrer hupte und gab mit Lichthupe zu verstehen, dass es zu einem Verkehrsunfall kam. Zunächst verließen beide die Bundesstraße auf Höhe Stockstadt, jedoch hielt der Verkehrsunfallverursacher nicht an und setzte seine Fahrt ungehindert fort. Der Unfallverursacher konnte jedoch kurze Zeit später durch den Geschädigten im Industriegebiet Stockstadt gesichtet werden und durch eine hinzugerufene Streife wurde der Unfall aufgenommen. Den Lkw-Fahrer erwartet nun Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden am Pkw beträgt circa 500 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg