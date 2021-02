Gestohlener Tresor nach über einem halben Jahr gefunden

Die Frau führte ihren Hund Gassi, als sie in der Verlängerung der Gartenstraße im Waldbereich nahe einem Hochsitz einen aufgeflexten Tresor vorfand. Den Fund teilte sie umgehend der Polizei Marktheidenfeld mit.

Erste Ermittlungen ergaben, dass er voraussichtlich in der Zeit von Sonntagmittag bis Mittwoch dort abgelegt worden war. Es handelt sich mit großer Sicherheit um den Würfeltresor, der in der Nacht von vom 4. auf den 5. Juli bei einem Einbruch in die Maxl-Bäck-Filiale in der Marktheidenfelder Georg-Mayr-Staße entwendet wurde.

Feststellungen in diesem Zusammenhang werden an die Polizei Marktheidenfeld unter T. 09391-9841-0 erbeten.

Wildunfall mit Biber

Marktheidenfeld. Ein Biber überlebte am Mittwochabend nicht, nachdem er mit einem Auto kollidierte. Die 19-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr gegen 20:30 Uhr, die Staatsstraße 2312 von Marktheidenfeld kommend in Richtung Esselbach, als ein Biber von rechts die Fahrbahn kreuzte. Durch den Zusammenstoß wurde die Frontstoßstange des Pkws abgerissen. Der geschätzte Schaden liegt bei etwa 3000 €. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um das tote Tier.

vd/Polizei Marktheidenfeld