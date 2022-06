Gestohlene Handtasche in Kreuzwertheim wieder gefunden

Viel Glück hatte am Mittwoch eine 79-jährige Frau, nachdem ihr ihre Handtasche entwendet worden war. Sie hatte gegen 14 Uhr in einem Discounter in der Lengfurter Straße eingekauft. Beim Zurückbringen ihres Einkaufswagens vergaß sie ihre Handtasche darin. Diese wurde dann von einem unbekannten Täter mitgenommen. Es befanden sich neben 60 Euro Bargeld noch EC-Karte, Personalausweis und Führerschein darin.

Nach polizeilicher Anzeigenaufnahme und Sperrung der EC-Karte meldete sich die Frau gegen 18:30 Uhr erneut bei der Polizei und teilte mit, dass sie ihre Handtasche wieder habe. Diese wurde bei Nachbarn abgegeben und es fehle lediglich das Bargeld.

dc/Polizei Marktheidenfeld