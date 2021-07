Geschwister verprügeln Frau in Mittelsinn

Im Laufe des Streites schlug eine 21-jährige Frau ihre 20-jährige Kontrahentin mit der flachen Hand ins Gesicht. Kurze Zeit darauf beleidigte auch der Bruder der 21-Jährigen die Geschädigte und schlug auf sie ein, wobei sie ein blaues Auge und Prellungen am Rücken erlitt. Außerdem brach ihr ein Zahn ab. Die Geschädigte begab sich zur Behandlung ins Krankenhaus..

Die Geschwister werden wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.

Frau die Treppe hinter geschubst: Gemünden

Am Samstagmittag gegen 12.43 Uhr kam es in der Grautalstraße zu einem Streit zwischen zwei Mietern. Als eine 74-jährige Frau dazukam, wurde sie von einem 24-jährigen Mann weggestoßen. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht, stützte gegen eine Wand und fiel rückwärts eine Treppe herunter. Die 73-Jährige erlitt hierbei eine Platzwunde an der Schläfe. Der 24-jährige Mann wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt.

Radfahrer schwer verletzt: Gemünden

Am Samstag um die Mittagszeit fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Rennrad auf dem Radweg von Gemünden nach Wernfeld. Als er mit seinem Rad durch eine Abflussrinne fuhr, brach die Carbongabel und der Mann stürzte alleinbeteiligt auf den Kopf. Er trug einen Fahrradhelm.

Kurz darauf wurde er von einem Ehepaar bewusstlos aufgefunden. Der schwer verletzte Mann wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Polizeistation Gemünden/ienc