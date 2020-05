Geschlossene Schranke in Alzenau übersehen

An der Einfahrt zu einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes übersah ein 61-Jähriger eine geschlossene Schranke, so dass er mit seinem Fahrzeug dagegen fuhr. Am Dienstagnachmittag wollte der 61-Jährige mit seinem Cabrio in den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Daimlerstraße einfahren. Er erkannte zu spät, dass an dieser Einfahrt die Zufahrtsschranke geschlossen war. Beim Einfahren rutschte der Schlagbaum über die Frontscheibe des Cabrios, so dass der 61-Jährige am Kopf verletzt wurde. Er wurde mit einer Kopfplatzwunde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Seitenscheiben des Cabrios zersplitterten. Die Schadenshöhe wird auf 800 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 61-Jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Der 61-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Einbruch in Gaststätte

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr Zutritt zu einer Gaststätte in Schöllkrippen und entwendete Bargeld. Der Unbekannte überstieg zunächst ein Rolltor, um in den Hinterhof der Gaststätte zu gelangen. Von dort gelangte er über ein Fenster in die Gaststätte. In der Gaststätte fiel dem Täter ein Betrag weit im unteren dreistelligen Bereich in die Hände. Ein Sachschaden ist glücklicherweise nicht entstanden.

Rollerdieb in Kahl

In Kahl wurde im Zeitraum von Montag, 14 Uhr bis Dienstag, 07:30 Uhr, ein Kleinkraftrad entwendet. Der Roller befand sich in einer Tiefgarage am Berliner Platz. Der bislang unbekannte Täter entwendete daraus das schwarze Kleinkraftrad der Marke Yamaha, Typ Aerox.

