Die Polizei wurde gegen 21 Uhr über den Vorfall in der Rudolf-Diesel-Straße informiert, woraufhin sich mehrere Streifen zum Einsatzort begaben. Nach derzeitigem Stand war der 16-Jährige mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihn plötzlich drei junge Männer ansprachen. Unvermittelt sollen die jungen Männer auf den 16-Jährigen losgegangen sein, ihn geschlagen und im Anschluss seine Kopfhörer der Marke "Apple" im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet haben. Der 16-Jährige verletzte sich nach jetzigem Stand leicht.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamtinnen und Beamte drei Tatverdächtige, zwei 16-Jährige und einen 17-Jährigen, vorläufig festnehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubs verantworten müssen.

Mit den Ermittlungen zu den Hintergründen ist das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt betraut. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittlerinnen und Ermittler: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen.

Auf Pedelec und Fahrradzubehör abgesehen

Nachdem Kriminelle ein Pedelec und Fahrradzubehör entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen. Über den Diebstahl eines grauen Pedelecs des Herstellers "KTM", aus einer Tiefgarage in der Niersteiner Straße in Darmstadt, wurde die Polizei am Donnerstagmittag (18.11.) informiert. Der Diebstahl kann nach jetzigem Stand einige Tage zurückliegen.

Auf unter anderem Akkus und Ladegeräte hatten es Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (17.11.) und Donnerstag (18.11.) in der Blumenstraße im Ortsteil Klein-Zimmern abgesehen.

In beiden Fällen gelangten die Kriminellen nach jetzigem Kenntnisstand unter Einwirkung von Gewalt an ihre Beute. Bislang wird der Schaden insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 und in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Pressebericht der Polizei Südhessen / grr