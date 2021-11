Die Müllabfuhrbesatzung war gerade dabei den Inhalt eines gerissenen Müllsackes von der Fahrbahn bzw. dem Gehweg zu entfernen und parkte dafür das Abfuhrfahrzeug kurzzeitig in zweiter Reihe. Ein Verkehrsteilnehmer war offensichtlich nicht bereit auf das Ende der Tätigkeiten zu warten, weshalb es zu einem Wortgefecht zwischen den Beteiligten kam. Letztendlich wurden wechselseitige Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen, weshalb eine Anzeige aufgenommen wurde.

Pkw Fahrer unter Drogeneinfluss

Sulzbach. Am 18.11.21 wurde gegen 16:00 Uhr ein 41 jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Miltenberg in Sulzbach a.Main einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Auffälligkeiten bei der Person festgestellt, weswegen eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt wurde. Der Fahrer musste sein Fahrzeug vor Ort abstellen, der Zündschlüssel wurde sichergestellt.

Geparkter Pkw angefahren

Mömlingen. Ein am 18.11.21 von 09:30 - 12:15 Uhr in Mömlingen in der Schafgasse ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw Hyundai wurde durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug im Bereich der hinteren, linken Stoßstange angefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Es wird nach dem unfallverursachenden Fahrzeug gesucht.

