Gerichtsvollzieher findet bei Vollstreckung Rauschgift in Lohr

Ein Gerichtsvollzieher verständigte am Donnerstag um 11.00 Uhr die Polizeiinspektion Lohr. Der Gerichtsvollzieher vollstreckte eine Zwangsräumung der Wohnung eines 21-Jährigen in Lohr. Der 21-Jährige war nicht zu Hause, als die Wohnung geöffnet wurde. Bei der Amtshandlung fand der Gerichtsvollzieher auf dem Wohnzimmertisch einen größeren Brocken Haschisch, einige Ecstasy Tabletten und andere Betäubungsmittelutensilien. Die hinzugezogene Streife der Polizei Lohr stellte die Sachen sicher. Die Ermittlungen werden wegen unerlaubtem Erwerb von Betäubungsmitteln geführt.

Hochsitz in Wiesthal beschädigt.

Ein Hochsitz wurde in der Zeit vom 03.04.2022 bis zum 06.04.2022 massiv beschädigt. Der Hochsitz befindet sich links oberhalb der von Krommenthal kommenden Ortszufahrt, der Bahnhofstraße, in der Waldabteilung Hohsang. Der oder die Täter rissen die Holztüre des Hochsitzes heraus. Ebenso rissen sie die Sitzbank aus der Befestigung und warfen sie in den Wald. Es scheint sich um sinnlosen Vandalismus zu handeln. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen die eine Feststellung gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 oder der Email pp-ufr.lohr.pi.@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

stru/Polizei Lohr