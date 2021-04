Geplatzter Reifen: Lastwagen verkeilt sich in Leitplanke auf B469

Gegen 10 Uhr war der Fahrer mit seinem Lastwagen auf der B 469 in Richtung Miltenberg unterwegs, als an seinem Lastwagen in Höhe der Anschlussstelle Obernburg-Nord der linke Reifen platzte. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Lastwagen, kam nach links von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. Dort verkeilte sich der Lastwagen so stark, dass er erst von einem zweiten Lastwagen herausgezogen werden konnte, um das Fahrzeug abschleppen zu können. Während der Fahrer den Unfall unverletzt überstand, dürfte der Sachschaden mehrere tausend Euro betragen.

Während der Lastwagen geborgen wurde, stand auf der B469 nur ein Fahrstreifen in Richtung Miltenberg zur Verfügung.

Ralf Hettler