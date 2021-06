Geplatzter Lastwagenreifen beschädigt Auto bei Marktheidenfeld

Ein Lastwagen-Gespann war am Montag um 15:55 Uhr auf der A 3 unterwegs, als unerwartet an der Zugmaschine hinten links ein Reifen platzte. Ein nachfolgender Fahrer eines Subaru konnte den umherfliegenden Reifen- und Fahrzeugteilen des Lastwagensnicht mehr ausweichen, weshalb diese durch den Aufprall die Stoßstange und Motorhaube an seinem Wagen beschädigten. Der Sachschaden wird an beiden Fahrzeugen jeweils auf rund 2000 Euro geschätzt.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach