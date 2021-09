Geparktes Fahrzeug in Lohr beschädigt

In der Zeit von 06 - 12 Uhr parkte eine Mitarbeiterin des Klinikums dort ihren orange-schwarzen Pkw Mazda MX 5. Der Parkplatz war in diesem Zeitraum frei zugänglich bzw. befahrbar. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden am vorderen Kotflügel. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt und dürfte beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug entstanden sein.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

dc/Meldung der PolizeiLohr