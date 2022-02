Geparktes Fahrzeug beschädigt - Unfallflucht in Lohr

Der Inhaber hatte seinen blauen Ford Puma an der Zufahrtsstraße zur Tiefgarage in der Zeit von 09.30 - 10.00 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Als er nach dieser Zeit wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Lackschaden am hinteren rechten Kotflügel, der vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Baum vor dem Lohrer Schloss beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag eine ca. 15 Meter hohe Linde, die am Lohrer Schlossplatz unmittelbar vor dem dortigen Schloss steht. Der Baum hat einen Durchmesser von ca. 80 cm. Der Täter sägte vermutlich mit einer Handsäge rings um den Baum eine ca. 2 cm tiefe Kerbe. Ob der Baum deshalb nun gefällt werden muss, wird noch durch einen Gutachter überprüft. Der dadurch entstandene Sachschaden konnte nicht beziffert werden.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Quelle: Polizei Lohr/ lady