Der Pkw war in dieser Zeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Besitzer bemerkte am Freitag gegen 10 Uhr, dass der rechte Außenspiegel offensichtlich abgefahren wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an Tel. 09352/874130 oder per Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.