Geparktes Auto in Marktheidenfeld beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Kratzer sowie eine Delle in der Fahrertüre. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1500 € zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Roden

Roden, Lkr. Main-Spessart Ohne Fahrerlaubnis war am Dienstagnachmittag ein 35-Jähriger mit seinem Roller unterwegs. Der Roller mit Versicherungskennzeichen fiel einer Polizeistreife zwischen Urspringen und Roden auf, da er mit etwa 80 bis 90 km/h fuhr. Bei der Kontrolle konnte der Mann lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Eine für dieses Leichtkraftrad erforderliche Fahrerlaubnis besaß er nicht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Roller sichergestellt. Eine Anzeige folgt.

E-Bike in Marktheidenfeld gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag, zwischen 09:30 und 11:00 Uhr, wurde ein blaues Trekking-E-Bike der Marke Haibike in der Georg-Mayr-Straße gestohlen. Das Fahrrad im Wert von 2775 € war unversperrt in einem Schuppen abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld