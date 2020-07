Geparktes Auto in Marktheidenfeld beschädigt

Ein am Dienstag im Lohgraben geparktes Auto wurde beschädigt. Der Fahrer eines roten Suzuki Swift hatte in der Zeit von 09:40 bis 18:10 Uhr seinen Wagen vorwärts in einer Parkreihe eingeparkt. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass durch eine Fahrzeugtür eines daneben geparkten unbekannten Pkws die rechte hintere Tür des Suzukis beschädigt wurde. Es konnte blauen Fremdlack sichert werden. Der Schaden wird mit etwa 300 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Mit Sportboot auf Grund gelaufen

Triefenstein, OT Homburg, Lkr. Main-Spessart Die Fahrt mit einem Sportboot endete am Dienstag, gegen 17:50 Uhr, auf einer Sandbank. Der Besitzer eines Sportbootes befuhr mit vier weiteren Personen und einem Hund an Bord den Main auf Höhe Trennfeld/Homburg. Hierbei kam er auf der Homburger Seite (Ortsende Richtung Bettingen) zu weit in Ufernähe und somit in seichtes Gewässer, sodass er mit dem Boot auf einer mit Steinen besetzten Sandbank auflief. Der Rumpf wurde durch einen Stein beschädigt, wodurch das Boot manövrierunfähig wurde und Wasser eintrat. Für die fünf Personen und den Hund bestand aufgrund des seichten Wassers zu keiner Zeit Gefahr. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Bergung der Personen sowie die Abschleppung des Bootes. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden.