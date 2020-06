Auffahrunfall in Marktheidenfeld - Unfallfahrer angetrunken

Bei einem Atemalkoholtest wurden 0,72 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle und Abgabe des Führerscheins erwartete den Unfallverursacher nun eine Anzeige.

Anhänger in Erlenbach besprüht

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart In der Kreuzstraße an einem Holzlagerplatz wurde am Donnerstag, 18.06.2020, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr neben einer Tonne und einer Plane auch ein Anhänger besprüht. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.