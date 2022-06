Geparktes Auto in Lohr beschädigt

Ein am Kaibach geparkter schwarzer Audi A1 wurde in der Zeit von Mittwochabend 19.30 Uhr bis Donnerstagmittag 12.00 Uhr von einem bisher unbekannten Auto angefahren und beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am geparkten Audi entstand eine Schramme in der Beifahrertür. Der Sachschaden beträgt etwa 300,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Illegal Bauschutt in Neuhütten abgeladen

Kurz nach Neuhütten, in Fahrtrichtung Heigenbrücken, wurde in der Zeit vom 26.05.2022 bis 02.06.2022, illegal ca. 10 ccm Bauschutt in einer Parkbucht abgeladen. Der Bauschutt musste durch die Straßenmeisterei entsorgt werden.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 09352/87410.

stru/Polizei Lohr