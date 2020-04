Geparktes Auto in Hofstetten angefahren

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen parkte ein 31-jähriger Autofahrer seinen VW Touran in Hofstetten am Straßenrand der Durchgangsstraße. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (vermutlich mit Anhänger oder landwirtschaftlichem Gerät) den Radkasten des Touran. Der Verursacher dürfte vermutlich von Lohr kommend in Fahrtrichtung Gemünden unterwegs gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Burgsinn. Am Mittwochmorgen gegen 6:00 Uhr befuhr eine 24-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Rieneck, als ein Reh die Straße kreuzte und mit der Front ihres VW kollidierte. Das Reh verstarb. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.