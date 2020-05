Geparktes Auto in Gemünden beschädigt

Eine 25-jährige Autofahrerin parkte am Samstagabend ihren silberfarbenen Ford vor ihrem Anwesen im Röderweg am Fahrbahnrand. Am Sonntagmittag stellte sie fest, dass die Heckscheibe zerborsten war. Es wird davon ausgegangen, dass die Scheibe vorsätzlich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf zirka 100,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Radunfälle in Gräfendorf und Gemünden

Gräfendorf: Ein Zeuge fand am Freitag gegen 18.30 Uhr einen gestürzten Radfahrer auf dem Radweg zwischen Michelau und Gräfendorf. Der Mann war gestürzt und lag neben seinem Fahrrad am Boden. Der 77-Jährige trug keinen Helm. Er war kurze Zeit bewusstlos und trug eine Kopf- und Schulterverletzung davon. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gemünden: Auf der Ortsverbindungsstraße von Reichenbuch nach Seifriedsburg ereignete ein weiterer Fahrradunfall. Gegen 20.00 Uhr fuhren zwei Radfahrer gemeinsam auf dem Waldweg. Hierbei geriet einer der Beiden, ein 48-jähriger Mann, mit dem Vorderrad in ein Erdloch und stürzte. Er fiel auf den Kopf und erlitt trotz seines getragenen Helmes eine Gehirnerschütterung und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Obersinn: Auto machte sich selbständig

Ein 29-Jähriger parkte am Freitagabend gegen 18.40 Uhr seinen Audi Q3 in der Flurstraße am Berg. Beim Abstellen zog er zwar die Handbremse an, legte vermutlich aber keinen Gang ein. Das Auto machte sich selbständig und rollte bergab. Hierbei kollidierte es mit einer Gartenmauer und einem Gartentor. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 9000,- Euro.

Aura im Sinngrund: Geparktes Auto angefahren und beschädigt

Ein 45-jähriger Autofahrer parkte am vergangenen Freitag, gegen 12.00 Uhr, sein Fahrzeug in der Hauptstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er nach 1 Stunde zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am vorderen linken Kotflügel, sowie der Stoßstange. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000,- Euro.

Wildunfall in Gemünden

Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr am Freitagmorgen gegen 04.00 Uhr auf der Kreisstraße MSP 19 von Ruppertshütten in Richtung Langenprozelten. Hierbei überquerte ein Reh die Fahrbahn. Er erfasste das Tier frontal mit seinem VW. Das Wild verstarb. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa1000,- Euro.

stru/Polizei Gemünden