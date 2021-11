Geparktes Auto in Gemünden beschädigt

Der 38-Jährige geht davon aus, dass er beim Öffnen der Fahrertüre mit dieser eventuell ein neben ihm stehendes Auto beschädigt hat. Der dunkle Pkw BMW war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon weggefahren.

Beim Geschädigten dürfte es sich ggf. um ein Fahrzeug mit Würzburger Kennzeichen gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf ca. 150,- Euro beziffert.

Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, in Verbindung zu setzen.

Vorbeifahrenden Pkw übersehen

Gössenheim. Am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr leerte der Fahrer eines Mülltautos die Mülltonnen in der Mühlgasse. Hierzu stand er kurz am rechten Fahrbahnrand. Als er die leere Tonne wieder abgesetzt hatte und anfuhr, übersah er, dass in diesem Moment der 58-jährige Fahrer eines Pkw mit Anhänger links am Müllauto vorbeifuhr. Es kam zu Zusammenstoß, wobei an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von jeweils 3.000,- Euro entstand.

Auffahrunfall beim Rangieren

Gemünden. Am Montagmorgen kam es in der Frankfurter Straße/Einmündung Schulstraße zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 08:20 Uhr rangierte der 45-jährige Fahrer eines Sprinters an der Einmündung. Hierbei fuhr er rückwärts gegen einen hinter ihm stehenden Pkw Audi. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Radlader beschädigt.

Gräfendorf. Im Zeitraum von Freitag- bis Sonntagmittag wurde ein Radlager, welcher gegenüber der Papiermühle, im Schondrathal, abgestellt war, beschädigt. An zwei Reifen wurde die Luft komplett abgelassen. Der hintere Reifen stand bereits auf der Felge. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro ausgegangen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden