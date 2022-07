Geparktes Auto in Gemünden angefahren und geflüchtet

Am vergangenen Montag, gegen 13:00 Uhr, parkte eine 55-jährige Autofahrerin ihren silberfarbenen Pkw VW Polo auf einem Parkplatz in der Nähe des Gesundheitszentrums in der Klinikstraße. Anschließend ging sie spazieren. Bei ihrer Rückkehr gegen 15:20 Uhr bemerkte sie, dass das Glas ihres linken Außenspiegels heraushing und sich in der Fahrertüre einige Kratzer befanden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr in Gräfendorf

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP 17 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Bentley und einem Wohnmobil. Beide Fahrer gaben an, äußerst weit rechts gefahren zu sein. Trotzdem kam es zu einer Spiegelberührung der beiden Außenspiegel. Der Schaden am Bentley wird auf ca. 4.000,- Euro und am Wohnmobil Fiat auf ca. 600,- Euro geschätzt.

dc/Polizei Gemünden