Geparktes Auto in Gemünden angefahren und geflüchtet

Am Freitag, im Zeitraum von 15:10 bis 18:10 Uhr, parkte ein 39-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in der Mainstraße. Bei der Rückkehr zu seinem Mercedes stellte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000,- Euro beziffert.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher bzw. das Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Unfallflucht in Gössenheim konnte geklärt werden

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr parkte ein 75-Jähriger seinen Pkw VW mit Anhänger in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Hammelburg. Nach Angaben einer Zeugin, welche auch die Polizei verständigte, kam aus Richtung Karlstadt ein Pkw Ford angefahren, der am Anhänger des geparkten Fahrzeuggespannes hängen geblieben sein soll und weitergefahren war. Eine Überprüfung am Pkw Ford ergab eindeutige Unfallspuren und ein nicht unerheblicher Sachschaden von geschätzt etwa 6.000,- Euro.

Der 83-jährige Fahrer wird wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt.

Wildunfälle

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagmorgen gegen 05:40 Uhr befuhr eine 40-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Wild getötet wurde. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Gemünden-Massenbuch, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagabend gegen 20:50 Uhr befuhr eine 51-Jährige mit ihrem Pkw und Anhänger auf der Ortsverbindungsstraße von Wiesenfeld in Fahrtrichtung Massenbuch. Hierbei rannte ein Reh auf die Straße und wurde von ihrem Fahrzeuggespann erfasst und getötet. Zur Nachtzeit konnte kein Schaden am Fahrzeug festgestellt werden

dc/Meldungen der Polizei Gemünden