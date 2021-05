Geparktes Auto in Gemünden angefahren und geflüchtet

Bei seiner Rückkehr gegen 16.30 Uhr stellte er einen Schaden am Stoßfänger und Radkasten in Form von Lackabrieb fest. Es wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren mit seinem Fahrzeug am Auto des Geschädigten hängen geblieben ist. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.



Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Rückwärts aufgefahren: Rieneck

Am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr befuhr der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters die Staatsstraße 2303 von Schaippach in Fahrtrichtung Rieneck. Etwa 50 Meter nach der Abzweigung nach Rieneck bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, um im Anschluss zurückzusetzen. Hierbei übersah er eine hinter ihm stehende Autofahrerin und fuhr rückwärts auf. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, am Kleintransporter wird der Schaden auf ca. 100 Euro geschätzt.

Wildunfall: Burgsinn

Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Rieneck kommend in Fahrtrichtung Burgsinn, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Er erfasste das Tier, welches hierbei getötet wurde. Am Nissan entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Geparktes Auto touchiert: Gemünden

Am Mittwoch gegen 10.50 Uhr wollte eine 32-jährige Skoda-Fahrerin in der Frankfurter Straße vor einem geparkten VW Golf einparken. Hierbei touchierte sie mit ihrem Kotflügel den Kotflügel des geparkten VW Golf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Polizei Gemünden/ienc